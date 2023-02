Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 14-2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-006.60 (chưa xác định tài xế và hướng lưu hành) chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33, 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải-cảng Tam Hiệp.

Tranh chấp nhà, đất ở Pleiku: Cơ quan tố tụng không thống nhất quan điểm xử lý (GLO)- Lô đất ở địa chỉ 129 (số cũ) Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nằm cạnh Nhà hàng Ngọc Lâm được xem là “đất vàng” nhưng bao năm qua vẫn bỏ hoang. Dẫn đến tình trạng này là bởi sự không thống nhất của các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến lô đất.

Khởi tố 3 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D Sơn La Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D tỉnh Sơn La.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam 2 cán bộ Chi cục Thủy sản (GLO)- Ngày 13-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với các ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đinh Cao Thượng-Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.

Truy tố cựu Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang tội lừa đảo tại dự án Cồn Tân Lập VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng lần thứ 3, truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi bán các lô "đất vàng" trung tâm TP Nha Trang tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để thu lợi bất chính.

Buôn lậu 51 kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa Sáng 13-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.

Dựng kịch bản, hiện trường giả bị trộm chuốc thuốc mê để lấy tiền gia đình Để có tiền đánh bạc và trả nợ, đối tượng đã phá két sắt của gia đình để trộm tiền rồi dựng hiện trường giả thành vụ trộm đột nhập, bị chuốc thuốc mê hòng che đậy hành vi, nhưng cuối cùng bị công an lật tẩy.

Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên đi xe máy tử vong (GLO)- Sáng 13-2, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong.

Thu giữ gần 200 sản phẩm đồ chơi tình dục từ 2 người phụ nữ (GLO)- Công an tỉnh Bắc Giang đang thu giữ gần 200 sản phẩm hàng hóa đồ chơi tình dục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp từ 2 người phụ nữ để xử lý theo quy định.



Chư Prông: Cháy lớn ở kho tái chế phế liệu (GLO)- Sự việc xảy ra trong đêm ở kho tái chế phế liệu tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Bắn nhân viên bảo vệ, cựu cán bộ CSGT lãnh 7 năm tù Tranh cãi vì đậu đỗ xe, một cựu cán bộ CSGT ở Đà Nẵng rút súng bắn đạn su làm bị thương 2 người.

Bắt 6 nguyên cán bộ Cảnh sát giao thông-trật tự ở Hải Dương 6 người nguyên là cán bộ thuộc một Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự ở tỉnh Hải Dương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nhận hối lộ, Giám đốc và Phó Giám đốc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới bị khởi tố Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số cán bộ công tác tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mê cá độ qua mạng, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản Để có tiền cá độ qua mạng, Minh đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.

Vụ đốt người do ghen tuông ở Quảng Nam: Khởi tố con dâu và mẹ chồng tội Giết người Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cùng về tội Giết người.

Dùng chiêu lừa vay online, nam thanh niên khiến hàng chục người sập bẫy Công an TP Đà Nẵng vừa di lý một nam thanh niên về địa phương để làm rõ hành vi lừa đảo qua hình thức cho vay online.

