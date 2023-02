Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.

Truy tố cựu Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang tội lừa đảo tại dự án Cồn Tân Lập VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng lần thứ 3, truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi bán các lô "đất vàng" trung tâm TP Nha Trang tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để thu lợi bất chính.

Buôn lậu 51 kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa Sáng 13-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.

Dựng kịch bản, hiện trường giả bị trộm chuốc thuốc mê để lấy tiền gia đình Để có tiền đánh bạc và trả nợ, đối tượng đã phá két sắt của gia đình để trộm tiền rồi dựng hiện trường giả thành vụ trộm đột nhập, bị chuốc thuốc mê hòng che đậy hành vi, nhưng cuối cùng bị công an lật tẩy.

Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên đi xe máy tử vong (GLO)- Sáng 13-2, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong.

Bắt tạm giam cán bộ địa chính “vòi tiền” của dân (GLO)- Lợi dụng chức vụ cán bộ địa chính, Chu Thị Điệp gây khó dễ cho người dân khi làm thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt 20 triệu đồng.



Một phóng viên bị dọa giết sau khi phản ánh cho vay nặng lãi Một phóng viên đang công tác tại Đà Nẵng bị đối tượng lạ mặt chửi bới, đe dọa sẽ tìm cách sát hại cả gia đình.

Chủ hụi ở Quảng Nam lừa 30 người chơi hơn 27 tỉ đồng Một phụ nữ ở Quảng Nam làm chủ hụi đã lừa của 30 người chơi với hơn 27 tỉ đồng.

Thu giữ gần 200 sản phẩm đồ chơi tình dục từ 2 người phụ nữ (GLO)- Công an tỉnh Bắc Giang đang thu giữ gần 200 sản phẩm hàng hóa đồ chơi tình dục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp từ 2 người phụ nữ để xử lý theo quy định.



Đà Nẵng: Nhận hối lộ, Giám đốc và Phó Giám đốc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới bị khởi tố Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số cán bộ công tác tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mê cá độ qua mạng, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản Để có tiền cá độ qua mạng, Minh đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.

Vụ đốt người do ghen tuông ở Quảng Nam: Khởi tố con dâu và mẹ chồng tội Giết người Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cùng về tội Giết người.

Dùng chiêu lừa vay online, nam thanh niên khiến hàng chục người sập bẫy Công an TP Đà Nẵng vừa di lý một nam thanh niên về địa phương để làm rõ hành vi lừa đảo qua hình thức cho vay online.

Vụ án tại Cục QLTT Bình Thuận: Khởi tố thêm 5 bị can Nguyên trung úy Công an huyện Hàm Thuận Nam cùng 4 bị can khác đã bị khởi tố để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Bình Thuận.

Bắt giam thuyền trưởng vụ canô lật khiến 17 người thiệt mạng ở Hội An Canô Phương Đông bị lật tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam hôm 26-2-2022 khi chở theo 39 người, trong đó có 36 hành khách.

Khởi tố vụ án 2 vợ chồng thương vong bất thường ở nhà riêng (GLO)- Chiều 7-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội “giết người” liên quan tới vụ việc 2 vợ chồng thương vong bất thường tại nhà riêng với nhiều vết đâm xảy ra tại xã Hoằng Đông (huyện Hoằng Hóa).



Tạm giữ hình sự nghi phạm đập kính ô tô trộm cắp tài sản Ngày 7.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Phi Khánh để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản khác với thủ đoạn đập kính ô tô.

