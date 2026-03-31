(GLO)- Ngày 30-3, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Triển lãm sách và tọa đàm “Kỹ năng số và hành trình khám phá bản thân” đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham dự.

Chương trình do Trung tâm Số và Học liệu (Trường Đại học Quy Nhơn) phối hợp cùng Trường Đại học Quang Trung và Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức, nhằm lan tỏa văn hóa đọc gắn với nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số.

Triển lãm sách và tọa đàm thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham dự. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ trưng bày sách theo chủ đề kỹ năng số, phát triển bản thân và văn hóa đọc, sự kiện còn tạo không gian học thuật mở để người học giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận hiệu quả nguồn tài nguyên số.

Tại tọa đàm, các diễn giả mang đến nhiều góc nhìn gần gũi, truyền cảm hứng về hành trình đọc sách, kỹ năng số trong thời đại mới và thói quen đọc của giới trẻ.

Các diễn giả trao đổi về văn hóa đọc, kỹ năng số và hành trình khám phá bản thân qua sách tại ngày hội. Ảnh: ĐVCC



Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm ứng dụng AI trong học tập như tóm tắt sách, thiết kế poster, sáng tạo thông điệp. Đặc biệt, “Book & AI Challenge” đã tạo không khí sôi động với nhiều sản phẩm sáng tạo, thể hiện sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ.

Chương trình góp phần khẳng định vai trò đồng hành của Trung tâm Số và Học liệu trường trong phát triển toàn diện sinh viên.