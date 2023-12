Trao tặng 50 bình chữa cháy cho người dân phường Diên Hồng

Công an Q.11 vừa bắt giữ 4 nghi phạm là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty cho vay tài chính, chuyên nhắm đến những người già cần vay tiền rồi chiếm đoạt.

Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có văn bản chuyển các vụ việc liên quan đến điện tới Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ cháy cơ sở karaoke An Phú tại TP Thuận An làm 32 người chết, Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử.