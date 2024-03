(GLO)- Sáng 25-3, tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao bằng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá và đón nhận bằng xếp hạng các di tích cấp tỉnh trên địa bàn thị xã An Khê.

Dự lễ có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành thị xã, các xã, phường liên quan cùng thành viên các Ban quản lý di tích đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn thị xã An Khê đợt này.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng nằm ở địa bàn xã Xuân An, Di tích khảo cổ Gò Đá nằm ở địa bàn phường An Bình (thị xã An Khê). Giai đoạn 2015-2019, các chuyên gia Viện Khảo cổ Liên bang Nga và Viện Khảo cổ học Việt Nam hợp tác thực hiện chương trình khai quật khảo cổ tại di tích Rộc Tưng-Gò Đá. Các đợt khai quật đã phát hiện hàng ngàn hiện vật đồ đá, di vật. Sau khi phân tích những mảnh thiên thạch phát hiện tại Rộc Tưng-Gò Đá, các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại một cộng đồng cư dân cổ cùng thành tựu văn hóa đầu tiên của loài người cách ngày nay 800.000 năm.

Năm 2018, Di tích Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là di tích cấp tỉnh và được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2020.

Với giá trị vô cùng quan trọng trên, ngày 29-12-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá.

Nhân Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Gia Lai diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-11-2023, Gia Lai đã đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá và công bố Bảo vật quốc gia sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê cách nay 800.000 năm.

Tại lễ trao bằng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá và đón nhận bằng xếp hạng các di tích cấp tỉnh trên địa bàn thị xã An Khê, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh đã trao lại bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá cho thị xã An Khê quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của di tích.

Cũng tại buổi lễ, thị xã An Khê đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Chiến thắng Suối Vối, Rộc Dứa (phường Ngô Mây), Quần thể di tích Ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An (thuộc xã Cửu An, xã Xuân An và phường An Phước), miếu An Tân (phường An Tân) và đình Cửu Định (phường An Phước). Đây là sự tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, là cơ sở pháp lý để thị xã bảo vệ và phát huy giá trị quý báu của các di tích.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh chúc mừng thị xã An Khê và các xã, phường có di tích lịch sử được xếp hạng đợt này. “Trong số 17 huyện, thị xã, thành phố, An Khê là địa phương có di tích quốc gia đặc biệt và nhiều di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp tỉnh nhiều nhất tỉnh. Thị xã tiếp tục quản lý, bảo quản và phát huy tốt các giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, để các di tích trở thành động lực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế-xã hội của thị xã nói riêng và phát triển du lịch, kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung”-ông Nhung nhấn mạnh.