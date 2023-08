Trách nhiệm của lãnh đạo Bộ KH-CN trong vụ Việt Á?

(GLO)- Sáng 17-8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ra quân cao điểm tổng kiểm soát ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn thị xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Q.Long Biên lúc đầu khai báo quanh co. Sau khi củng cố hồ sơ tố tụng, Công an TP.Hà Nội mới xác định Trung là cán bộ công an.