'Quý nhân' giúp ông chủ Việt Á 'một mình một chợ' giữa đại dịch là ai?

Đầu giờ chiều 18/8, một nam thanh niên đi vào một tiệm vàng ở thôn Thị Trung (Hưng Yên), dùng búa đập vỡ kính quầy trưng bày để lấy vàng rồi tẩu thoát; Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng.

Hai chủ tiệm vàng tại TP Châu Đốc vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.