Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,5 triệu USD trong vụ án Việt Á

Trong 4 ngày (từ 14 đến 17-8), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng chữa cháy cơ sở thuộc Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hân Nam.

(GLO)- Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xác minh vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2022 tại TP. Pleiku”.

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(GLO)- Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.