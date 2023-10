Cụ thể, 7 bị can, gồm: Phan Trung Tường (SN 1959, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai; Chu Sỹ Mởn (SN 1974, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Bùi Thị Nguyên Sáng (SN 1982, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện; Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai; Đặng Thị Xuân Sương (SN 1987), Kiều Thị Lê (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Ia Kha) cùng chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai và Lê Thị Thắm (SN 1988, trú tại xã Ia Grăng) nguyên cán bộ Địa chính-Xây dựng UBND xã Ia Grăng.

Theo lịch xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, vụ án trên sẽ được xét xử sơ thẩm vào ngày 20-9-2023. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm tiếp tục làm rõ hành vi của bị can Phan Trung Tường liên quan đến việc ký cấp 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); làm rõ ngoài bị can Chu Sỹ Mởn thì còn ai khác tại Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Ia Grai cùng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, làm rõ hành vi của bị can Chu Sỹ Mởn gây ra là do thiếu trách nhiệm hay cố ý; thu thập bổ sung tài liệu liên quan đến nhân thân của bị can Nguyễn Phi Hùng để có đủ căn cứ xem xét vụ án và tránh bỏ lọt hành vi phạm tội, bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong thời gian từ ngày 21-11-2014 đến 31-8-2017, các bị can trên đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, quy định thủ tục về đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu, dẫn đến việc cấp khống đối với 14 GCNQSDĐ cho 15 đối tượng không có đất thực tế hoặc có diện tích đất nhỏ nhưng nâng khống diện tích lớn hơn. Sau khi có được các GCNQSDĐ, các đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay tiền tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, rồi chiếm đoạt với tổng số tiền 7,93 tỷ đồng.

Cụ thể, hành vi của bị can Bùi Thị Nguyên Sáng khi giao nhiệm vụ cho Đặng Thị Xuân Sương và Kiều Thị Lê, dù biết rõ 2 người này khi thực hiện nhiệm vụ, không xuống thực địa, không thực hiện các quy trình để lập trích lục địa chính theo quy định nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Dẫn đến, có 7 hồ sơ không được Văn phòng ĐKĐĐ huyện Ia Grai xuất trích lục, có 6 hồ sơ cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ không xuống thực địa tiến hành đo đạc, kiểm tra; 1 hồ sơ có xuống đo đạc nhưng không phối hợp với người dẫn đạc, không làm việc với các hộ lân cận, không thực hiện việc đo vẽ theo quy định. Tất cả các hồ sơ này, Sáng đều ký xác nhận để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cấp GCNQSDĐ.

Đối với bị can Nguyễn Phi Hùng, thời điểm làm Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hùng chỉ thực hiện thủ tục ký thông báo niêm yết công khai hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ tại xã Ia Grăng mà không gửi thông báo, niêm yết đến các thôn, làng nơi có đất theo quy định. Ngoài ra, Hùng không kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Lê Thị Thắm xuống thực địa để kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, hiện trạng đất, các hộ giáp ranh lân cận dẫn đến không phát hiện ra 14 trường hợp đề nghị cấp GCNQSDĐ không đúng thực tế. Vì vậy, Hùng đã ký xác nhận và lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy CNQSDĐ cho 14 trường hợp này.

Đối với Chu Sỹ Mởn, thời điểm là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm phải kiểm tra, thẩm định hồ sơ khi Văn phòng ĐKĐĐ chuyển lên, nếu đủ điều kiện mới lập tờ trình để trình UBND huyện cấp. Tuy nhiên, do thiếu kiểm tra nên Mởn không phát hiện có 6 bộ hồ sơ không có trích lục nhưng vẫn trình ký đề nghị cấp GCNQSDĐ không đúng với thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng GCNQSDĐ thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.

Riêng bị can Phan Trung Tường, do thiếu kiểm tra, tin tưởng vào các bộ phận tham mưu nên đã ký cấp tất cả GCNQSDĐ nói trên.