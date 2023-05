(GLO)- Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định bị can Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỷ đồng.

Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) khai nhận do cháu C (con của bạn gái là chị Ân) hay quấy khóc nên đã nhiều lần đánh cháu, tát vào đầu, mặt cháu làm cháu bị khó thở, nôn ói.

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 20 tỉ đồng.

Ngày 19-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TPHCM) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

(GLO)- Chiều 17-5, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.