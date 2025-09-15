Tổng kết dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

(GLO) - Chiều 15-9, tại phường Quy Nhơn, Ban Quản lý Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam (SFM) đã tiến hành tổng kết sau 4 năm triển khai thực hiện (2022-2025).

Dự án do Tổ chức hợp tác quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (MBFP) thực hiện, được Chính phủ Đức tài trợ, hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình sản xuất gỗ từ khai thác sinh khối sang sản xuất gỗ lớn, giúp tăng trữ lượng carbon, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị và đánh giá cao các kết quả của dự án. Ảnh: N.N

Tham dự hội nghị có các đại biểu: Đỗ Quang Tùng-Trưởng ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Phạm Ngọc Mậu-Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án và 6 chủ rừng đến từ 3 tỉnh tham gia dự án là Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị.

Về đại biểu quốc tế có bà Michaela Baur-Giám đốc Tổ chức hợp tác quốc tế CHLB Đức (GIZ) tại Việt Nam; ông Oemar Idoc-Trưởng khối các dự án về môi trường và biến đổi khí hậu (GIZ); bà Carina van Weelden-Quản lý thực hiện dự án SFM (GIZ).

Trong khuôn khổ hội nghị, sáng 19-5, các đại biểu đã tham quan mô hình trình diễn của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. Ảnh: N.N

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 4 năm triển khai thực hiện, Dự án SFM đã đạt được 42,5 ha diện tích trình diễn, trong đó có 6 ha cây bản địa; 2.118,5 ha được nhân rộng; tổ chức 48 sự kiện và tập huấn nâng cao năng lực; xây dựng 5 modules đào tạo trên 8 nền tảng của đối tác; đạt 14 thỏa thuận hợp tác giữa chủ rừng với cộng đồng.

Dự án đã hỗ trợ nghiên cứu, tham vấn Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung 3 văn bản pháp lý liên quan đến chính sách quản lý rừng bền vững; hỗ trợ các ban quản lý rừng phòng hộ và công ty lâm nghiệp hoàn thiện 4 phương án quản lý rừng bền vững, 6 kế hoạch kinh doanh hàng năm; hướng dẫn thực hiện 2 mô hình trồng nấm linh chi dưới tán rừng; hỗ trợ xây dựng 2 đề án liên doanh trên diện tích rừng và 2 mô hình kinh doanh rừng gỗ lớn chu kỳ dài.

Đại diện các bên tham gia dự án chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: N.N

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan đánh giá cao kết quả của dự án và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tất cả các bên tham gia. Ông Hoan khẳng định: Dự án SFM đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững, chuyển đổi rừng trồng sang chu kỳ dài để nâng cao chất lượng gỗ, cải thiện việc hấp thụ các bon bảo vệ môi trường và lợi ích kinh tế cho chủ rừng; qua đó, góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương, đồng thời thúc đẩy vai trò của phụ nữ và nông dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Dự án đã chính thức kết thúc việc hỗ trợ các hoạt động, song các tỉnh, chủ rừng và cộng đồng sẽ tiếp nối và nhân rộng mô hình này. Ảnh: N.N



Đối với tỉnh Gia Lai, dự án đã để lại những kết quả thiết thực, đặc biệt là trong việc nâng cao giá trị kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Mặc dù dự án chính thức kết thúc việc hỗ trợ các hoạt động, song trách nhiệm tiếp nối và nhân rộng mô hình sẽ tiếp tục được các tỉnh, các chủ rừng và cộng đồng triển khai thực hiện. Tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành và nỗ lực hết mình để phát huy kết quả Dự án SFM trong thời gian tới.