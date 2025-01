Tổng Bí thư Tô Lâm: Gia Lai cần tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn để phát triển

Đi cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương gồm: Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng... cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đề xuất cơ chế phát triển

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: Dự ước trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng bình quân 6,21%/năm. Quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, dự ước đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,75%.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Tây Nguyên.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành các chương trình/kế hoạch theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tỉnh Gia Lai cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để triển khai hiệu quả 3 trụ cột kinh tế. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác tình hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Để tạo động lực giúp Gia Lai tăng tốc, bứt phá trong thời gian đến, tỉnh đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách, tiêu chí cụ thể để bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước ưu tiên tập trung thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, các dự án trọng điểm, liên kết của vùng như: nâng cấp Cảng Hàng không Pleiku lên cấp 4C; đầu tư xây dựng cao tốc Pleiku-Quy Nhơn; cao tốc Bắc-Nam phía Tây; tuyến đường sắt kết nối Tây Nguyên; tuyến giao thông kết nối vùng Ayun Pa (Gia Lai) và Ea H’leo (Đắk Lắk); tuyến đường nối Gia Lai-Phú Yên.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông-Vận tải sớm hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku để khởi công trước tháng 8-2025, phấn đấu dự án có thể đi vào khai thác, sử dụng trong nửa đầu nhiệm kỳ sau.

Mặt khác, quan tâm, xem xét nâng tỷ lệ bổ sung ngân sách cho Gia Lai lên mức trung bình của 10 tỉnh có tỷ lệ bổ sung cao nhất. Đồng thời, đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, đề nghị áp dụng các chính sách ưu tiên đặc thù, nâng mức bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ 30% lên 40%.

Gỡ khó để Gia Lai bứt tốc

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Đak Đoa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ: Giao thông-Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT cũng đề xuất Tổng Bí thư những phương án, cơ chế tháo gỡ, giải quyết những khó khăn đối với các dự án: cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku; triển khai Dự án quy hoạch Cảng Hàng không Pleiku giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyến đường kết nối Gia Lai-Đắk Lắk; tháo gỡ vướng mắc để các dự án điện gió đưa vào khai thác, chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả sang cây trồng khác; việc chuyển đổi vùng tưới của thủy lợi Ia Mơr trước đây sang vùng tưới khác. Cũng tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn lớn như: Trường Hải, Sun Group cũng cam kết đầu tư vào Gia Lai.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Trần Hồng Minh: Cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku trước đây 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định nghiên cứu lập phương án đầu tư theo hình thức PPP nhưng không tìm được nhà đầu tư thực hiện.

Đến tháng 6-2024, Bộ Giao thông-Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất tham mưu Chính phủ chuyển đổi sang hình thức đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030. Đến ngày 25-12-2024, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận chuyển đổi sang phương thức đầu tư công. Bộ sẽ tích cực phối hợp cùng các địa phương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Chủ trương xây dựng cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku đã có, quy hoạch đã có, làm sớm hay muộn là do chúng ta. Công tác giải phóng mặt bằng giao cho tỉnh Gia Lai và Bình Định làm chủ đầu tư. Nếu cần thiết sẽ tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án để các tỉnh chủ động làm trước”.

Liên quan đến kiến nghị bố trí kinh phí xây dựng 8 công trình thủy lợi để nâng diện tích tưới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: Trước tiên, Gia Lai nên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức tưới nước tiết kiệm, sau đó mới tập hợp công trình, dự án nào cần thiết thì báo cáo để Chính phủ xem xét đề xuất này.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện, thăm hỏi các già làng, trưởng thôn và người lao động tiêu biểu của Binh đoàn 15. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Địa phương cần nghiên cứu thị trường để quy hoạch vùng trồng giai đoạn quy hoạch vùng trồng, vùng nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ; đồng thời, chú trọng xây dựng quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đặc biệt, chú trọng tham mưu hoặc xây dựng cơ chế chính sách đầu tư của địa phương có tính khả thi để thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su.

Trước mắt, để các dự án năng lượng đã đầu tư hoạt động có hiệu quả, Bộ Công thương sẽ phối hợp với tỉnh để xem xét đề xuất Chính phủ giải pháp tháo gỡ nhằm tạo ra nguồn lực cho địa phương.

Liên quan đến việc chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả sang cây trồng khác, chuyển đổi vùng tưới theo quy hoạch công trình thủy lợi Ia Mơr sang vùng tưới khác, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đề nghị Chính phủ lấy tỉnh Gia Lai làm thí điểm việc chuyển đổi này để làm chủ trương xuyên suốt cho Gia Lai và cả Tây Nguyên.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Để Gia Lai trở thành tỉnh khá của khu vực duyên hải miền Trung-Tây Nguyên, trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, phong phú, đặc sắc về vốn văn hóa, bền vững về mặt xã hội và môi trường, đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Gia Lai cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tháo gỡ những ách tắc và điểm nghẽn để phát triển, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đặc biệt là bám sát các nghị quyết của Trung ương, các quy hoạch và chiến lược đã được duyệt để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế Gia Lai một cách sâu sắc, toàn diện và bao trùm dựa trên 3 trụ cột chính.

Đó là phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phát triển một số ngành công nghiệp có chọn lọc dựa trên nền tảng lợi thế so sánh vượt trội của địa phương như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng; phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững có chất lượng và khác biệt, mang bản sắc của Tây Nguyên, đưa Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp vào thương hiệu du lịch Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Để triển khai hiệu quả 3 trụ cột nêu trên, tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, chi phí thấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, cải thiện hạ tầng giao thông kết nối đô thị, vùng động lực, vùng nguyên liệu, các trung tâm kinh tế, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng các ngành công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch.

Thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, nâng nhanh tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế này vào GRDP của tỉnh; nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình nông hội, nâng tầm sản phẩm OCOP địa phương”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Glar (huyện Đak Đoa) 1 công trình Trạm Y tế trị giá 5 tỷ đồng. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, cải thiện hệ thống an sinh xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11-12-2024 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; chuẩn bị tốt các điều kiện để người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Các kiến nghị, đề xuất của tỉnh rất xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn, từ khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh. Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cũng đã có ý kiến trao đổi, đa số đồng tình ủng hộ.

Tôi ghi nhận và đề nghị Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm quan tâm xem xét, có hướng giải quyết cụ thể các kiến nghị của tỉnh”.

Trước buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Glar (huyện Đak Đoa) 1 công trình Trạm y tế trị giá 5 tỷ đồng.