Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 20 giờ ngày 26-1-2024, tại quán bi da Hữu Tình (thôn Trường Định 2, xã Bình An), sau khi uống rượu, anh Nguyễn Xuân Cường cùng một số người đến chơi bi da.

Trong lúc đứng xem, Phú nghe anh Cường có lời đe dọa 1 người trong nhóm nên đã lên tiếng thách thức. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Anh Cường dùng tay đánh vào vùng cổ của Phú. Đáp trả, Phú dùng tay đánh lại, rồi cầm 1 viên bi da màu trắng đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng mặt của anh Cường, khiến nạn nhân ngã bất tỉnh.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Từ Văn Phú 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh: V.P

Kết luận giám định xác định, anh Nguyễn Xuân Cường bị chấn thương vùng mặt và mắt trái, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%. Cơ quan điều tra xác định Phú đã sử dụng viên bi da là hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác; hành vi đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích".

Tại phiên tòa, bị cáo Từ Văn Phú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Từ Văn Phú 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai và điểm cầu thành phần tại Phân trại tạm giam Tây Sơn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức xét xử trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử, tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng thời, phiên tòa cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.