Tin thế giới sáng 30-8: Nga tấn công kho đạn, nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine

(GLO)- Nga tấn công kho đạn, nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine; Triều Tiên cải tổ ban lãnh đạo quân đội, cách chức Bộ trưởng Quốc phòng; Cứu hộ sau lũ quét Nepal - Trung Quốc sang ngày thứ 5, gần 3.000 người vẫn mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-8.

Nga tấn công kho đạn, nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine

Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 233 máy bay không người lái (UAV) của Nga ở các khu vực phía bắc, nam, đông và miền trung Ukraine trong đêm 28-8 và rạng sáng 29-8. Các UAV Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào Kiev và các khu vực lân cận cho đến sáng 29-8.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv của Ukraine vào ngày 29-8. Ảnh: Reuters

Tiếng nổ đã vang lên tại Kyiv vào khoảng 9 giờ ngày 29-8. Tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, còi báo động phòng không vẫn đang được kích hoạt tại thành phố này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tấn công vào các trung tâm hậu cần và cảng biển do lực lượng Ukraine sử dụng trong tối ngày 28-8 và rạng sáng 29-8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-8 nói rằng ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhắm vào kho đạn dược ở tỉnh Kiev gây ra vụ nổ vào tối 28-8. Ông Zelensky còn nói rằng hàng chục người đã bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực bị tấn công tại làng Myla.

Triều Tiên cải tổ ban lãnh đạo quân đội, cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30-8 đưa tin nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.

Ông No Kwang-chol bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Song Gi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) - đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Ông No Kwang Chol bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và phải rời khỏi vị trí trong ban lãnh đạo trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương WPK.

KCNA cho biết quyết định cải tổ được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương WPK khóa IX hôm 29-8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong đợt cải tổ mới nhất, Cố vấn Bộ Quốc phòng Pak Jong Chon được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sau khi được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị WPK khóa IX.

Bên cạnh đó, ông Yu Kwang U - Cục trưởng Cục An ninh KPA - được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị KPA; ông Om Ju Ho - Chính ủy Không quân Triều Tiên - sẽ giữ cương vị Cục trưởng Cục An ninh KPA.

Cứu hộ sau lũ quét Nepal - Trung Quốc sang ngày thứ 5, gần 3.000 người vẫn mất tích

Các hoạt động cứu hộ sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 5 trong bối cảnh vẫn còn khoảng 3.000 người mất tích.

Hãng CNN đưa tin, công tác cứu hộ bằng đường không ở Nepal đã tạm dừng vào đêm qua. Ngoài ra, việc tiếp cận các vùng xa xôi vẫn gặp nhiều khó khăn và giới chức Nepal đang chật vật xử lý số thi thể được tìm thấy.

Tìm kiếm nạn nhân sau lũ quét. Ảnh: Cảnh sát Nepal

Theo cơ quan ứng phó thảm họa Nepal, tính đến tối 29-8 số người thiệt mạng vì trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại biên giới nước này và Trung Quốc vào ngày 26-8 đã tăng lên 675. Ngoài ra, hơn 2.400 người vẫn mất tích và hơn 18.700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai.

Ở phía Trung Quốc, số người thiệt mạng được xác nhận là 7, trong khi 554 người được báo cáo mất tích.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29-8 thông báo, Mỹ sẽ cung cấp 3,6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Nepal, tăng mạnh so với khoản 500.000 USD được công bố hai ngày trước đó.

Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

Bắt đầu từ rạng sáng 30-8, những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản như Fukui, Ishikawa… Nhiều cảnh báo đã được ban bố.

Tại tỉnh Fukui, lượng mưa tăng rất nhanh, với tổng lượng tính đến 5h20 hôm nay, theo giờ địa phương, đã lên tới 290 mm. Con số này vượt xa lượng mưa trung bình của tháng 8 hàng năm và là lượng mưa cao nhất kể từ khi các thông số thời tiết được thống kê, lưu trữ tại Nhật Bản.

Trước tình hình đó, vào lúc 4h30 sáng 30-8, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5 – mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản, đã được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ.

Điều đáng lo ngại là khu vực này cũng vừa bị những trận mưa dữ dội lên tới trên 230mm tấn công vào hôm 27-8 vừa qua, trong đó, 2 tỉnh Ishikawa và Toyama vẫn đang có nhiều khu vực bị ngập.