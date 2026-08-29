Thảm họa Jeju Air: 7 quan chức Hàn Quốc bị cáo buộc che giấu sai phạm

(GLO)- Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ 7 quan chức của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (MOLIT) sang Viện kiểm sát để xem xét truy tố, liên quan đến vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan ngày 29-12-2024, khiến 179 người thiệt mạng.

Theo Đội điều tra đặc biệt của cảnh sát, 7 quan chức bị cáo buộc tham gia soạn thảo và phát hành các tài liệu, nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí, trong đó khẳng định hệ thống định vị hạ cánh tại sân bay Muan được lắp đặt phù hợp với các quy định trong nước và quốc tế, dù biết kết cấu này không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn liên quan.

Xác máy bay Jeju Air bị rơi sau khi trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Muan, thành phố Muan (Hàn Quốc) ngày 30-12-2024. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho rằng, trong các tài liệu được phát hành, một số quy định bất lợi cho cơ quan quản lý đã bị bỏ qua.

Theo quy định về an toàn hàng không, các công trình trong phạm vi 300 m tính từ cuối đường băng phải có kết cấu dễ gãy khi máy bay va chạm. Những công trình không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế hoặc di dời ra khỏi khu vực này.

Hồ sơ của 7 quan chức được chuyển cho công tố viên với đề nghị truy tố về hành vi làm giả tài liệu công vụ. Nếu bị kết tội, mức án có thể lên tới 7 năm tù.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Boeing 737-800 của Jeju Air chở 181 người thực hiện chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Muan.

Sau khi hạ cánh bằng bụng, máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào khối bê tông chứa hệ thống định vị ở cuối đường băng và bốc cháy. Chỉ 2 người sống sót.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện tiếp tục điều tra gần 70 người khác, trong đó có những người liên quan đến việc lắp đặt hệ thống định vị và vận hành sân bay Muan.

Tổng cộng 74 người đã được đưa vào diện điều tra, trong đó 67 người bị điều tra về các cáo buộc liên quan đến gây chết người hoặc thương tích do sơ suất trong công vụ.

Đến nay, nguyên nhân chính thức cuối cùng của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố và chưa có cá nhân nào bị truy tố.

Cuộc điều tra của cảnh sát được tiến hành song song với cuộc điều tra của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Hàn Quốc.