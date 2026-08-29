Tin thế giới sáng 29-8: Tổng thống Trump công bố giành quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga tại vùng Yaroslavl; Nepal nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện; Tổng thống Trump công bố giành quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-8.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga tại vùng Yaroslavl

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 28-8 thông báo quân đội nước này đã tấn công gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại vùng Yaroslavl của Nga.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng UAV vào một nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine không nêu tên nhà máy lọc dầu, nhưng các chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở từ hãng tin độc lập ASTRA ở Nga xác định đó là nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS.

Nằm cách Moscow khoảng 250 km về phía đông bắc và cách biên giới Ukraine chừng 700 km, nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS có công suất khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố trong 24 giờ, quân đội nước này đã phá hủy 147 trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Công ty bưu chính và chuyển phát tư nhân Nova Poshta cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các trung tâm phân loại hàng hóa của họ gần thủ đô Kyiv và tại thành phố Sumy ở phía bắc Ukraine.

Lãnh tụ Tối cao Iran phát thông điệp sau khi Mỹ siết vòng vây kinh tế

Bốn ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ phát động “Chiến dịch kẻ vị ruồng bỏ về kinh tế”, hôm 28-8, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng tăng cường dựa vào sản xuất trong nước là chìa khóa để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước, đồng thời kêu gọi từng bước giảm vai trò nổi bật của đồng USD trong nền kinh tế.

Hình ảnh ông Khamenei trên một biểu ngữ ở Tehran. Ảnh: Reuters

Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng đầu tư và định hướng đầu tư vào các lĩnh vực hữu ích và cần thiết, thúc đẩy sản xuất, đồng thời đặt các chính sách “kinh tế kháng cự” vào vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự kinh tế của chính phủ.

Lãnh tụ Tối cao Iran nói: “Chìa khóa chính để giải quyết tất cả những vấn đề này nằm ở việc ngày càng dựa nhiều hơn vào sản xuất trong nước”.

Ông Mojtaba Khamenei nói thêm rằng khuyến khích sản xuất trong khi quản lý nhập khẩu và giá cả có thể từng bước làm giảm những “điểm tối” trong nền kinh tế Iran cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất.

Đồng rial của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng USD, vượt ngưỡng 2 triệu rial đổi 1 USD trên thị trường tự do trong tuần này, trong bối cảnh Washington triển khai thêm các biện pháp trừng phạt nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Nepal nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Quân đội Nepal đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Trishuli 3A tại huyện Rasuwa, sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây tàn phá nghiêm trọng khu vực miền núi này.

Khu vực bị tàn phá do lũ lụt và lở đất tại Trishuli, Nepal ngày 28-8-2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Người phát ngôn Quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết 2 trực thăng quân sự đã được điều tới khu vực dự án, song công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án trong điều kiện “cực kỳ nguy hiểm và gian nan” nhưng vẫn còn hơn 100 người mắc kẹt.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch của những người đã được giải cứu cũng như những người còn ở trong đường hầm.

Tổng thống Trump công bố giành quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

Tổng thống Donald Trump ngày 28-8 công bố một thỏa thuận chưa từng có của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Ông kỳ vọng các công ty Mỹ có thể vực dậy ngành năng lượng đang suy kiệt của quốc gia thành viên OPEC này.

Hai siêu tàu chở dầu thực hiện việc chuyển tải dầu thô gần quần đảo Borrachas, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Venezuela. Ảnh: Reuters

Nguồn cung dầu thô mới từ quốc gia Nam Mỹ cũng được kỳ vọng giúp nhanh chóng giảm giá nhiên liệu tại Mỹ. Ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về thỏa thuận, chỉ cho biết Mỹ đã giành được quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

“Theo chỉ đạo của tôi, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – phối hợp chặt chẽ với Tổng thống lâm thời rất được kính trọng của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân – đã giành được quyền kiểm soát đa số của Mỹ đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng tại Venezuela, mà không tốn kém chi phí nào cho người đóng thuế Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Venezuela về một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận dài hạn các mỏ dầu của Venezuela và đảm bảo nguồn cung dầu thô khai thác được cho nước Mỹ.