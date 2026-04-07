Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Phạm Hồng Thái

VŨ CHI
(GLO)- Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THCS Phạm Hồng Thái và Công an xã Ia Rbol tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2026.

Lực lượng chuyên nghiệp triển khai cứu nạn cứu hộ khi đám cháy xảy ra. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực phòng học thuộc dãy nhà 2 tầng của Trường THCS Phạm Hồng Thái. Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, cứu tài sản trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cứu người mắc kẹt trong đám cháy, phun nước trực tiếp vào đám cháy nhằm khống chế, dập tắt đám cháy; đồng thời, phun nước làm mát cán bộ, chiến sĩ và cấu kiện xây dựng. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai dập tắt đám cháy. Ảnh: ĐVCC

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, buổi thực tập giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

