Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

(GLO)- Ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo đó, sau khi nghe Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết.

Kết quả, với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh gồm: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.