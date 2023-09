Tên cướp táo tợn tại Đà Nẵng hé lộ cách thức ra tay

(GLO)-

Từ ngày 25-8 đến 1-9, Công an huyện Kông Chro phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 740 đội viên Đội dân phòng trên địa bàn huyện.