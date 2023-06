Chư Prông: Bắt đối tượng cướp tài sản lấy tiền chơi game

Cụ thể, ngày 11-6, Công an huyện Chư Prông nhận được tin báo của bà N.T.T.T. (trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) về việc vào khoảng 10 giờ cùng ngày, 1 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy Honda Wave đến tiệm tạp hóa của mình mua dép và mũ. Sau khi mua hàng, đối tượng này đã dùng dao kề vào cổ bà T. rồi dùng khăn tắm buộc tay, chân nạn nhân. Sau đó, lấy 2,4 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng cùng 1 điện thoại nhãn hiệu OPPO rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an huyện Chư Prông tiến hành điều tra, truy xét. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến. Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận do nghiện chơi game online và không có tiền để nạp vào game nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Prông tiếp tục điều tra làm rõ.