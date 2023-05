(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) bắt giữ thành công đối tượng Lê Ngọc Huân (SN 2004, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Những ngày gần đây, cán bộ, nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai (thôn 2, xã An Phú, TP.Pleiku) rất lo lắng và bức xúc khi ô tô đậu trong nhà xe bất ngờ bị người lạ mặt vào xịt sơn không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý làm việc.

Ngày 12-5, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã họp đánh giá kết quả giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các đơn do HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 1-2023. Cùng tham dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đứng ra môi giới mua bán thận để bán cho người cần ghép và đã nhận số tiền đặt cọc 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do người bán thận thay đổi quyết định, việc mua bán bất thành nên 2 đối tượng bị bắt vì "mua bán bộ phận cơ thể người".

(GLO)- Ngày 10-5, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Trì (SN 1969, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu) về hành vi nhận hối lộ.