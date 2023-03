(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây là nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tiệm Spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin vụ việc, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 23-3, người dân phát hiện chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982, trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ tiệm Spa Hương Rosa tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Ngay sau nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm giết người, cướp tài sản là Lê Minh Long. Tuy nhiên, qua truy xét thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được thông tin phối hợp của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng và chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát. Qua rà soát, tại địa bàn xã Ia Kdăm, Công an huyện Ia Pa phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi cùng với chị K.N. (trú tại xã Ia Kdăm) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống đối tượng gây án nên đã đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lê Minh Long nhưng một mực cho rằng bản thân không biết và không có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, sau 3 giờ đấu tranh, Long đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản do mình gây ra tại tỉnh Đồng Nai.