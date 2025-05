Tặng giấy khen cho lực lượng điều tra nhanh vụ án sát hại cô giáo ở Kbang

Trước đó, sáng 5-5, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra trên tuyến đường liên xã Sơn Lang-Krong thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang. Nạn nhân là chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang)-giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) tử vong với nhiều vết chém trên người.

Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kbang vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá thành công vụ án. Ảnh: Duy Hải

Nhiều luồng thông tin lan truyền nghi ngại rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản nên đã gây hoang mang, lo lắng cho nhiều cán bộ, giáo viên công tác trong khu vực cũng như người dân địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã cử Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh) khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp cùng Công an xã Sơn Lang, Công an xã Krong nắm bắt thông tin ban đầu. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc để truy xét nhằm làm rõ vụ việc, trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhạy bén, chỉ sau hơn 7 giờ nhận tin báo, chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã truy xét, vận động thành công đối tượng Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang), là chồng cũ của nạn nhân ra đầu thú. Vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ giúp người dân địa phương an tâm.

Để biểu dương những thành tích đó, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã tặng giấy khen cho 1 tập thể là Tổ điều tra khu vực 2 và 7 cá nhân thuộc các đơn vị: Tổ điều tra khu vực 2, Công an xã Nghĩa An, Công an thị trấn Kbang, Công an xã Krong, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh).

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã thưởng nóng 10 triệu đồng nhằm khích lệ, động viên lực lượng Công an đã tham gia khám phá nhanh vụ án mạng này.