Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Dự hội nghị có Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bình Thanh; Điều phối viên quốc gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF-SGP) Nguyễn Thị Thu Huyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Tham gia Dự án, người Bahnar xã Bình Phú có cơ hội tham quan các điểm du lịch cộng đồng, kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng cũng như tiếp cận các phương thức triển khai trồng và khai thác dược liệu dưới tán rừng là cây sa nhân tím. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong hơn 3 tháng thực hiện Dự án.

Tại hội nghị, đại diện UNDP, GEF-SGP đánh giá cao kết quả của Dự án. Ban điều hành, nhóm chuyên gia, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát chọn hộ, chọn điểm phù hợp để cải tạo vườn tạp thành điểm dừng chân cho du khách tham quan, trải nghiệm và xây dựng mô hình du lịch cộng đồng (địa điểm lưu trú, tổ phục vụ ẩm thực cho du khách, tổ hướng dẫn đoàn tham quan; tổ dệt thổ cẩm; tổ văn hóa gồm cồng chiêng và trò chơi dân gian...).

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người Bahnar kỹ thuật thu hái dược liệu sa nhân tím dưới tán rừng gắn với bảo tồn và phát triển. Người dân được học tập kinh nghiệm di thực cây dược liệu trong rừng về nuôi trồng tại vườn nhà, cách chăm sóc cây dược liệu theo phương thức tập trung theo mô hình để cải thiện sinh kế gắn với bảo tồn. Đến thời điểm này, các hoạt động của Dự án đã thực hiện đúng tiến độ, đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Đại biểu và người dân tham dự hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Ban điều hành Dự án đề nghị GEF-SGP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2 của Dự án; tập trung tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng mềm cho người Bahnar nhằm nâng cao kỹ năng làm du lịch, năng lực quản lý và kỹ năng thực hành xã hội.