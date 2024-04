Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 3 tháng đầu năm 2024 tăng cả 3 tiêu chí, lực lượng công an ở nhiều địa phương đã tăng cường triển khai các giải pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó có đối tượng là thanh-thiếu niên.

Điều tra mở rộng vụ giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 76-02D, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố thêm một bị can là giám đốc của trung tâm này về hành vi nhận hối lộ.

(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hữu Quyên (SN 1983; trú tại tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.