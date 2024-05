Ra mắt mô hình “Camera an ninh” tại xã Ia Kreng

Tại buổi lễ, UBND xã Ia Kreng đã công bố quyết định thành lập Mô hình “Camera an ninh” và ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình gồm 7 thành viên; giao lực lượng Công an xã quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống phục vụ công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, xã huy động nguồn xã hội hóa, lắp đặt 7 camera tại các trục đường chính ra, vào các thôn, làng và các ngã ba, ngã tư các trục đường trong xã.

Mô hình “Camera an ninh” tại xã Ia Kreng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.