(GLO)- Để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và đảm bảo an nin trật tự trên địa bàn, ngày 18-5, UBND xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Camera an ninh”.

Tin liên quan Camera an ninh: Cánh tay đắc lực của lực lượng Công an Gia Lai

Xã Đak Ta Ley có 1.013 hộ với 4.296 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50%, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, một số thanh-thiếu niên thường có các hành vi vi phạm pháp luật như: sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; gây gổ đánh nhau; trộm cắp vặt… gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an xã đã đề xuất UBND xã thành lập mô hình “Camera an ninh” để giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình bước đầu được đầu tư lắp đặt 9 camera tại các vị trí trục đường, khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Các thành viên Ban điều hành mô hình “Camera an ninh” có nhiệm vụ quản lý, giám sát thiết bị đã được lắp đặt, khai thác sử dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình. Qua đó, kịp thời nắm tình hình và ghi nhận hình ảnh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, giúp cơ quan chức năng điều tra, xử lý tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.