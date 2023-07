Ra mắt mô hình “Camera an ninh” đầu tiên tại huyện Đak Pơ

(GLO)- Chiều 28-7, UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Camera an ninh” đầu tiên trên địa bàn huyện.

Theo đó, xã Tân An lắp đặt 22 mắt camera tại các trục đường chính, ngã ba, ngã tư, khu vực đông dân cư, được kết nối và truyền dữ liệu hình ảnh về Trung tâm quản lý mô hình đặt tại trụ sở Công an xã. Tổng kinh phí triển khai mô hình là 86 triệu đồng; trong đó, UBND xã Tân An hỗ trợ 50% kinh phí, phần còn lại do người dân trong xã đóng góp.

Thông qua việc ra mắt và đưa mô hình “Camera an ninh” đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời giúp các cơ quan chức năng thu nhận được những hình ảnh, video làm bằng chứng quan trọng phục vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Được biết, đây là mô hình “Camera an ninh” đầu tiên của huyện Đak Pơ. Sắp tới, địa phương tiếp tục vận động nhân rộng mô hình ở các xã, thị trấn.