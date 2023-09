Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

(GLO)- Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Chư A Thai, Công an huyện Phú Thiện tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chương trình thu hút trên 400 lượt người dân tham dự.