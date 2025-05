Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Đức vươn lên vị trí đầu bảng nhờ thặng dư tài khoản vãng lai lớn, đạt 248,7 tỷ euro trong năm 2024, phần lớn nhờ hiệu suất thương mại mạnh mẽ.

Trong khi đó, theo dữ liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm 27/5, tổng tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản vào cuối năm 2024 đạt 533.050 tỷ yen (khoảng 3.700 tỷ USD), tăng khoảng 13% so với năm trước đó. Tuy nhiên, quốc gia này đã chính thức mất vị thế là chủ nợ lớn nhất thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1991, dù tài sản ròng ở nước ngoài vẫn tăng lên mức cao kỷ lục, một phần do đồng Yên yếu đi.

Thống kê cho thấy tài sản ròng ở nước ngoài của Đức vượt qua Nhật Bản năm 2024 (Ảnh: Bộ Tài chính Nhật Bản)

Về thứ hạng quốc gia, Nhật Bản hiện xếp thứ hai trong danh sách các nước sở hữu tài sản ròng ở nước ngoài lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc giữ vị trí thứ ba với 516,28 nghìn tỷ Yên.

Về nợ ròng, Mỹ tiếp tục là quốc gia có nghĩa vụ nợ ròng cao nhất, lên tới 4.109,26 nghìn tỷ Yên, cho thấy quy mô nợ nước ngoài lớn hơn nhiều so với lượng tài sản quốc tế mà quốc gia này nắm giữ.

Việc để mất vị thế chủ nợ số một thế giới không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh những thay đổi căn bản trong cấu trúc tài chính toàn cầu mà Nhật Bản cần ứng phó một cách thận trọng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Katsunobu Kato, tỏ ra không lo lắng trước sự thay đổi này: “Tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản vẫn đang tăng đều, thứ hạng đơn thuần không nên được xem là dấu hiệu cho thấy vị thế của Nhật Bản đã thay đổi đáng kể.”

Theo ông Daisuke Karakama, nhà kinh tế trưởng về thị trường tại Ngân hàng Mizuho, việc Nhật Bản ngày càng chuyển hướng sang các khoản đầu tư trực tiếp thay vì chứng khoán nước ngoài khiến việc rút vốn nhanh khi có rủi ro trở nên khó khăn hơn.

Trong thời gian tới, hướng đi của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản sẽ phụ thuộc nhiều vào việc các doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng chi tiêu ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ hay không.

Trong bối cảnh chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump đang có hiệu lực, một số công ty có thể cân nhắc chuyển dịch sản xuất hoặc tài sản sang Mỹ để giảm rủi ro liên quan đến thương mại./.