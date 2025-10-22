Giải bài toán nhân lực cho Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh

(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thảo về nhu cầu tuyển dụng và giải pháp đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Ðô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh.

3 bên-Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cung ứng lao động-cùng thể hiện trách nhiệm, chung tay tháo gỡ bài toán nhân lực cho khu công nghiệp đang phát triển của tỉnh.

Thiếu hụt lao động

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (KCN Becamex VSIP Bình Định) đang bước vào giai đoạn bứt phá. Hạ tầng đang hoàn thiện, nhiều dự án thứ cấp khởi công, nhà máy đi vào sản xuất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh, hiện KCN Becamex VSIP Bình Định có 3 doanh nghiệp hoạt động, 2 dự án đang khởi công và hàng chục nhà đầu tư đang khảo sát. Dự báo sắp tới sẽ có nhiều dự án mới tiếp tục được đầu tư xây dựng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm cho Công ty TNHH WGR Industries (KCN Becamex VSIP Bình Định) trong tháng 5-2025. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, vấn đề thiếu hụt lao động đang trở nên rõ nét. Đại diện Công ty TNHH KURZ Việt Nam, Công ty TNHH WGR Industries, Công ty TNHH Elite Star Việt Nam thông tin: Tình trạng thiếu hụt lao động, khó khăn trong tuyển dụng lao động xuất hiện ở cả lao động trực tiếp sản xuất đã qua đào tạo nghề, có tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất, lao động kỹ thuật và kỹ thuật viên đã qua đào tạo, có kinh nghiệm thực tế đến cả lao động kỹ thuật chất lượng cao, lao động quản lý, điều hành...

Lực lượng trong độ tuổi lao động của tỉnh nói chung và xã Canh Vinh nói riêng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số, song tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Một bộ phận lao động trẻ, có tay nghề lại chọn đi các tỉnh, thành có ngành công nghiệp phát triển hơn.

Sự kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề và cung ứng lao động còn hạn chế, chưa hình thành cơ chế đặt hàng đào tạo và cung ứng lao động. Các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Becamex VSIP Bình Định chưa cung cấp đầy đủ thông tin của doanh nghiệp cho các trung tâm đào tạo, cung ứng lao động.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, chế độ tiền lương chưa hấp dẫn so với các tỉnh công nghiệp trọng điểm nên chưa giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh cho rằng: Nếu không sớm “kích hoạt” được sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước-doanh nghiệp-cơ sở đào tạo, cung ứng lao động thì cơ hội sẽ trôi qua.

Khi “3 nhà” cùng nhìn về một hướng

Sau Hội thảo, các bên thống nhất: Để tháo gỡ nút thắt nhân lực, cần hình thành cơ chế kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Theo đó, Công ty CP Becamex Bình Định với vai trò chủ đầu tư hạ tầng sẽ làm đầu mối xây dựng cổng thông tin tuyển dụng chung cho toàn khu, tổng hợp nhu cầu lao động của doanh nghiệp, phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức các chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng.

Hội thảo mở ra cơ hội hợp tác mới giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực. Ảnh: ĐVCC

Doanh nghiệp được khuyến khích mở cửa đón sinh viên đến thực tập, học việc sớm, coi đó là nguồn nhân lực tương lai. Ông Phạm Văn Tường-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn-chia sẻ: “Mỗi năm, nhà trường đưa hàng nghìn học sinh, sinh viên đi thực tập tại rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Khi doanh nghiệp có đãi ngộ, có cơ chế giữ chân sinh viên sau thực tập, hầu hết các em đều chọn quay trở lại làm việc sau tốt nghiệp.

Nhà trường mong muốn doanh nghiệp coi người lao động có kỹ năng, được đào tạo bài bản là tài sản quý để có những chính sách phù hợp nhằm giữ chân được lực lượng lao động”.

Đồng quan điểm, ông Vũ Xuân Phong-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ-cho biết: “Nhà trường chỉ cách KCN Becamex VSIP Bình Định khoảng 10 km-một lợi thế lớn để tăng cường liên kết, giúp sinh viên thuận tiện thực hành, thực tập và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Khoảng cách gần cũng giúp nhà trường kịp thời nắm bắt nhu cầu, cập nhật yêu cầu thực tế của doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp”.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo về nhu cầu tuyển dụng và giải pháp đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2025-2030, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của các KCN. Việc định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh phổ thông, khuyến khích học nghề và làm việc tại địa phương được xem là giải pháp bền vững.

Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối tuyển dụng, tư vấn việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ các trung tâm đào tạo tham gia công tác kết nối tuyển dụng, đào tạo lao động…

Ban Quản lý KKT tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa-xã hội như nhà ở công nhân, khu sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thiết yếu…, tạo môi trường sống ổn định, góp phần giữ chân lao động lâu dài và tạo động lực thúc đẩy người lao động cống hiến cho doanh nghiệp.