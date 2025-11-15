Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ducati Hypermotard V2 2026 ra mắt: Lời chia tay thời đại Testastretta

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Sau gần hai thập kỷ, dòng supermoto Hypermotard của Ducati bước sang một kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của Hypermotard V2 2026 - mẫu xe mang nhiều thay đổi nhất kể từ trước đến nay.

Tại triển lãm EICMA 2025, Ducati chính thức giới thiệu Hypermotard V2 thế hệ mới, nổi bật với hàng loạt nâng cấp ấn tượng, đặc biệt là khối động cơ hoàn toàn mới. Xe được trang bị động cơ V-twin 890 cc - loại máy vốn đã chứng minh hiệu năng trên các mẫu Panigale V2, Streetfighter V2, Multistrada V2 và Monster.

glo-ducati-hypermotard-v2-2026-4.jpg

Khối động cơ này cho công suất 120 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn 94 Nm tại 8.250 vòng/phút, đồng thời nhẹ hơn 6 kg so với động cơ Testastretta 11° 937 cc trước đây. Ducati cũng loại bỏ hệ thống van Desmodromic truyền thống, giúp tăng quãng đường kiểm tra van lên 45.000 km và chu kỳ thay dầu kéo dài 15.000 km hoặc hai năm tùy điều kiện đến trước.

Hypermotard V2 2026 cung cấp bốn chế độ lái: Race, Sport, Road và Rain, trong đó chế độ Rain giới hạn công suất còn 95 mã lực. Các chế độ này đều có thể tinh chỉnh sâu, kết hợp với hệ thống ABS có bốn mức can thiệp linh hoạt.

glo-ducati-hypermotard-v2-2026-3.jpg

Về thiết kế, Hypermotard V2 lấy cảm hứng từ mẫu Hypermotard 1100 nguyên bản, thể hiện qua cụm đèn pha - đèn hậu sắc nét và bộ ống xả đôi gọn gàng đặt dưới đuôi xe. Xe sử dụng khung monocoque gắn liền với động cơ và phần đầu, trong khi khung phụ dạng trellis nâng đỡ toàn bộ thân sau. Tư thế lái vẫn giữ chất “motard” đặc trưng với dáng ngồi chồm đầy thể thao.

Trang bị tiêu chuẩn bao gồm Ducati Quickshifter 2.0, IMU sáu trục với Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) và Engine Brake Control (EBC). Bộ giảm chấn lái Sachs cũng được trang bị trên toàn bộ phiên bản.

glo-ducati-hypermotard-v2-2026-2.jpg

Phiên bản Hypermotard V2 tiêu chuẩn sử dụng phuộc trước Kayaba và giảm xóc monoshock sau có thể chỉnh tải trước và hồi nảy. Trong khi đó, Hypermotard V2 SP được ưu ái với phuộc Ohlins NIX 30 phía trước, giảm xóc STX 36 phía sau, bộ vành rèn 17 inch siêu nhẹ, và cả hệ thống Ducati Power Launch (DPL) cho khả năng tăng tốc vượt trội.

glo-ducati-hypermotard-v2-2026-1.jpg

Với các nâng cấp quan trọng, Hypermotard V2 2026 có trọng lượng chỉ 180 kg trên bản tiêu chuẩn và 177 kg trên bản SP nhẹ hơn tới 13 kg so với Hypermotard 950. Xe sở hữu bình xăng 12,5 lít và chiều cao yên 880 mm.

