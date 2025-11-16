Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thị trường ô tô tháng 10 tăng trưởng 24%

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 10-2025 đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9.

Trong đó, xe du lịch vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 27.246 chiếc (tăng 33% so với tháng trước), xe thương mại đạt 10.162 chiếc (tăng 6,6%) và xe chuyên dụng đạt 502 chiếc (tăng 15%).

Tương tự các tháng trước, xe nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục chiếm ưu thế với 20.781 chiếc bán ra (tăng 28%), trong khi xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 chiếc (tăng 19%).

thi-truong-o-to-thang-10-tang-24-so-voi-thang-9.jpg
Honda lại có mức tăng trưởng doanh số ấn tượng nhất với 94% trong tháng 10-2025. Ảnh: cafef.vn

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số ô tô của VAMA đạt 289.331 xe, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe du lịch đạt 202.204 chiếc (tăng 2%), xe thương mại đạt 83.613 chiếc (tăng 31%) và xe chuyên dụng đạt 3.514 chiếc (tăng 76%).

Dòng SUV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 8.901 xe bán ra. Trong khi đó, sedan chỉ bán được 4.132 xe, tiếp tục thu hẹp về thị phần. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu chuyển đổi từ xe gầm thấp sang ưa chuộng những mẫu xe gầm cao. Riêng dòng MPV ghi nhận 6.216 xe bán ra.

Trong tháng 10, Toyota vẫn dẫn đầu trong số các thương hiệu tại Việt Nam với 7.768 xe đã bán ra thị trường (tăng 11% so với tháng 9). Tuy nhiên, Honda lại có mức tăng trưởng doanh số ấn tượng nhất với 94%, đạt tổng cộng 3.314 xe giao cho khách hàng.

