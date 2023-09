Tin liên quan Pleiku: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự ATGT giữa Công an thành phố với UBND các xã, phường

Ngày 23-9, thông tin từ Công an TP. Pleiku cho biết: Nhận phản ánh của người dân về tình trạng các thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, chạy tốc độ nhanh, nẹt pô trên tuyến đường Trường Chinh vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 13-9 đến ngày 18-9, Công an TP. Pleiku đã triển khai kế hoạch, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tuần tra cao điểm kiểm soát ban đêm nhằm phát hiện, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm trên 2 tuyến đường: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp.

Qua đợt cao điểm này, lực lượng Công an TP. Pleiku đã phát hiện, lập biên bản 58 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các quy định của pháp luật khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, phát hiện 24 trường hợp điều khiển 24 xe độ chế, thay đổi đặc tính xe, sử dụng pô có tiếng nổ lớn; 22 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, gắn máy; 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Hiện Công an TP. Pleiku đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.