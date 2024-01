Pleiku: Hội thi vật chất, mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến trang-thiết bị huấn luyện

(GLO)-Giới chức Iran mạnh mẽ bảo vệ quyết định mở các cuộc không kích của nước này vào lãnh thổ hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan, nhấn mạnh rằng đây là hành động tự vệ để bảo vệ an ninh quốc gia.

(GLO)-Theo báo Times of Israel, ông Trump tối 15/1 (giờ địa phương) trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa (GOP) ở bang Iowa, cũng đã lên tiếng công kích người kế nhiệm – đương kim tổng thống Joe Biden.

(GLO)- Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

(GLO)-Các cố vấn an ninh quốc gia từ 83 nước ó mặt tại vòng thảo luận thứ tư dựa trên đề xuất 10 điểm của Tổng thống Zelensky về hòa bình cho Ukraine.

(GLO)- Sáng 12-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tỉnh tổng kết công tác GDQPAN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác do Thượng tá Võ Đức Cương-Phó Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Quân khu 5) làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và tuyển chọn vận động viên thể dục, thể thao năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

(GLO)-Ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ bạo động xảy ra ở 2 thành phố lớn nhất tại Papua New Guinea. Thông tin được Cảnh sát quốc gia Papua New Guinea xác nhận ngày 11/1.

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

(GLO)- Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từng là “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, đến nay, xã không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).