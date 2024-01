Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự của 3 chi nhánh ngân hàng tại Gia Lai

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định thành Ban CHQS và công bố bổ nhiệm các chức danh Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó và Chính trị viên phó của BCH quân sự: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai và BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai.

Theo đó, chức vụ chính trị viên Ban CHQS Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai do bà Đỗ Thị Việt Hằng-Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai đảm nhiệm; chức vụ chính trị viên Ban CHQS Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai do ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đảm nhiệm; chức vụ chính trị viên Ban CHQS Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai do ông Đặng Văn Quyền-Giám đốc Ngân hàng đảm nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh-nhấn mạnh: Ban CHQS 3 ngân hàng được thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Dân quân tự vệ. Đây sẽ là lực lượng phối hợp cùng với các lực lượng tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự.

Bên cạnh đó, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu 3 Ban CHQS mới thành lập cần thường xuyên nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Luật Dân quân tự vệ; kiện toàn đúng cơ cấu, thành phần, xây dựng lực lượng tự vệ bảo đảm chỉ tiêu theo Quyết định của Bộ CHQS tỉnh, biên chế đúng quy định; chấp hành và tham gia tập huấn cán bộ dân quân tự vệ đúng đối tượng; tổ chức xây dựng kế hoạch, huấn luyện cho chiến sĩ tự vệ bảo đảm quân số, đúng chương trình; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở.

Cùng với đó, các Ban CHQS tham mưu cho Lãnh đạo bảo đảm trang phục dân quân tự vệ cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ theo quy định; chủ động mua sắm công cụ hỗ trợ và chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện; tích cực làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở, hỗ trợ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ từ thiện…

Đồng thời, tích cực tham gia công tác dân vận giúp đỡ Nhân dân và phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả, thiết thực và tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.