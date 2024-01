Nâng cao năng lực cho 200 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 14 đến ngày 20-1), 200 học viên là cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức sẽ được tập huấn một số nội dung trọng tâm gồm: Những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt chỉ lệnh, hướng dẫn và các chỉ tiêu của Bộ CHQS tỉnh về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng, quân sự năm 2024; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban CHQS cơ quan, tổ chức; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự; hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cán bộ đối tượng 4; dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với Công an và lực lượng khác ở địa phương, cơ sở trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và phòng-chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cháy nổ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ; luyện tập và kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng ngắn K54…

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Kim Giàu đề nghị: Cán bộ tham gia tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm trong học tập để nắm chắc kiến thức, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.