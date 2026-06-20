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Phường Diên Hồng: Tinh gọn hơn 50% thôn, tổ dân phố

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Từ ngày 17 đến 19-6, UBND phường Diên Hồng tổ chức các tổ công tác đến từng khu dân cư để lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và định hướng của tỉnh Gia Lai về việc giảm từ 50% đến 55% số lượng tổ dân phố tại các phường, UBND phường Diên Hồng đã xây dựng phương án sắp xếp tổng thể, giảm từ 32 thôn, tổ dân phố hiện nay xuống còn 14 thôn, tổ dân phố mới, tương ứng tỷ lệ tinh giản 56%. Sau khi sắp xếp, 100% thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn phường đều bảo đảm và vượt các tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

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Các tổ công tác trực tiếp đến từng khu dân cư để lấy ý kiến sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố.

Nhằm bảo đảm tính công khai, dân chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, UBND phường Diên Hồng đã thành lập 11 tổ công tác trực tiếp đến các khu dân cư để lấy ý kiến. Tại các buổi lấy ý kiến, đông đảo người dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị dân cư; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương sau khi sáp nhập tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, hội trường sinh hoạt cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ hành chính có liên quan.

Việc lấy ý kiến Nhân dân tại các thôn, tổ dân phố là cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng để hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đồng thời phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác sắp xếp trước ngày 30-6-2026. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

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