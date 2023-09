Phú Thiện xét xử lưu động vụ án lái xe vượt ẩu gây chết người

Lợi dụng nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, Võ Hoài Nam đã vay mượn tiền trên 4,3 tỷ đồng của 6 người với lý do để đáo hạn vay ngân hàng, sau đó Nam mang toàn bộ số tiền này đi đánh bạc và thua hết.

Cựu thiếu tá công an huyện ở Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì 'móc nối' với người bên ngoài làm hồ sơ xe có dấu hiệu tẩy xóa để nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng.

Sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người tại Hà Nội, Bộ Công an đã có điện gửi công an các địa phương đề nghị tham mưu, phối hợp tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy nổ đối với loại công trình này.