Phú Thiện: Thu ngân sách nhà nước đạt 147,91% dự toán tỉnh giao

Đảng bộ huyện Phú Thiện: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo về tình hình công tác năm; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 31-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 31-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Phú Thiện được công nhận huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

Trong năm 2023, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Phú Thiện đã có 23/32 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nội chính, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch, còn 4 chỉ tiêu chưa đánh giá và 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Một số chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước tại địa phương ước thực hiện là 42,08 tỷ đồng, đạt 147,91% so với dự toán tỉnh giao và đạt 105,2% so với dự toán HĐND huyện giao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2023 ước thực hiện trên 3.855 tỷ đồng, đạt 100,34% kế hoạch, tăng 11,51%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt trên 109 ngàn tấn, đạt 102,78% kế hoạch, tăng 2,78% so với năm 2022. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 938 tỷ đồng, đạt 100,7% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 11,08% so với năm trước.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, dự ước trong năm toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 98 đảng viên mới, vượt 2,08% chỉ tiêu nghị quyết năm 2023.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ làng được công nhận nông thôn mới chưa đạt kế hoạch; tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; một số xã còn để xảy ra việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị còn khó khăn; tình hình phạm pháp về kinh tế, hình sự, ma túy tăng so với năm 2022; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết...

Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Huyện ủy về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; dự thảo chương trình làm việc năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Phú Thiện đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị trong năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với chính quyền huyện tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng... Từ đó khắc phục những khó khăn tồn tại để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo kế hoạch số 86-KH/HU ngày 24-4-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.