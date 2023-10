Phổ biến, quán triệt các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về an ninh mạng

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về an ninh mạng và tập huấn nghiệp vụ an ninh mạng, phòng-chống tội phạm công nghệ cao cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng, điều tra tổng hợp của Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phổ biến một số nội dung trọng tâm được quy định trong Luật An ninh mạng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng; các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” và Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số biện pháp nghiệp vụ của lực lượng An ninh trong công tác quản lý, sử dụng tài khoản mạng xã hội, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-đánh giá: Trong những năm gần đây, nhiều loại tội phạm truyền thống đang có xu hướng chuyển sang sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội và diễn ra hết sức phức tạp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán hàng cấm, mua bán người, rửa tiền, đánh bạc và tổ chức đánh bạc… Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 135 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại số tiền trên 47 tỷ đồng. Trước tình hình trên, các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương phải tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an quy định về đảm bảo an ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư trang cấp các loại thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.