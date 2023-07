Cục An ninh mạng nói về giao dịch tiền ảo Pi

(GLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó có người Bahnar ở các buôn làng. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực.