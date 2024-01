Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân: Cần giải pháp căn cơ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và căn cơ hơn nữa.

Kết nạp 18 đảng viên mới

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị.

Nhiều tổ chức Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở đơn vị, tạo được mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể với chủ đơn vị KTTN trong công tác tuyên truyền, phát triển KTTN.

Năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 2 tổ chức Đảng, kết nạp mới 18 đảng viên trong các đơn vị KTTN, trong đó, 3 đảng viên mới là chủ doanh nghiệp; thành lập mới 13 tổ chức Công đoàn với 205 đoàn viên, kết nạp mới 1.164 đoàn viên Công đoàn, nâng tổng số lên 269 tổ chức Công đoàn trong các đơn vị KTTN với 11.246 đoàn viên.

Bên cạnh đó, thành lập 1 tổ chức Đoàn thanh niên, kết nạp 176 đoàn viên, nâng tổng số lên 50 tổ chức Đoàn thanh niên trong các đơn vị KTTN với hơn 1.000 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh có 2 tổ chức với 52 hội viên trong đơn vị KTTN và năm 2023 không thành lập mới tổ chức nào.

Một trong những đơn vị chú trọng phát triển đảng viên mới là Đảng bộ Nhà máy Đường An Khê. Năm 2023, Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên và phấn đấu hết năm 2025 kết nạp thêm 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 102 người (chiếm khoảng 20% số lao động của Nhà máy).

Ông Nguyễn Đình Hà-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đường An Khê-cho hay: “Việc phát triển đảng viên tại Đảng bộ có nhiều thuận lợi vì đa phần lao động còn trẻ, làm việc tập trung và nhiều người trong số đó có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Nhà máy giao nhiệm vụ cho 5 chi bộ trực thuộc lập danh sách, cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong 30 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 5 người đang được các chi bộ hướng dẫn viết hồ sơ, lý lịch”.

Theo ông Hà, có tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động.

Mặc dù lực lượng đảng viên phân tán khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, song Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, đảm bảo đủ số lượng đảng viên theo quy định.

Ông Trần Văn Thạc-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty-cho biết: Mỗi năm, Chi bộ đều phát triển được 1 đảng viên. Trong sinh hoạt, Chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Đề xuất nhiều giải pháp

Toàn tỉnh hiện có 9.344 đơn vị KTTN được cấp phép đăng ký hoạt động, trong đó, 99% là doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiếm 49%, xây dựng chiếm 16%, công nghiệp chế biến chiếm 10%, vận tải, dịch vụ chiếm 5% và các ngành nghề khác chiếm 20%.

Năm 2023, hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do lãi suất cho vay, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh... Điều này cũng ảnh hưởng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN tổ chức vào sáng 19-1, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, vận động của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn hạn chế, chưa tiếp cận với chủ đơn vị KTTN, nhất là những chủ đơn vị không cư trú ở địa bàn đăng ký hoạt động.

Số lượng các tổ chức đoàn thể và số lượng đoàn viên, hội viên trong các đơn vị KTTN còn thấp. Phần lớn đơn vị đăng ký thành lập với quy mô nhỏ, ít quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Một số cấp ủy địa phương chưa gắn kết công tác tuyên truyền, vận động với thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp...

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: Khu Kinh tế tỉnh có 98 doanh nghiệp, song chỉ 10 doanh nghiệp có đảng viên. So với năm 2022, giảm 4 đảng viên do lãnh đạo chuyển công tác, công nhân nghỉ việc. Hiện tại, 1 doanh nghiệp có 3 đảng viên. Tuy nhiên do đặc thù công việc, các đảng viên phân tán, không tập trung nên rất khó để thành lập chi bộ.

Về phát triển Đảng trong đơn vị KTTN, ông Trình nêu ý kiến: “Cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và có giải pháp cụ thể với từng doanh nghiệp. Đặc biệt, phải nắm bắt tâm lý của chủ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động sẵn sàng cho việc phát triển tổ chức Đảng”.

Toàn tỉnh hiện có 42 đơn vị KTTN có tổ chức Đảng, chiếm 0,45% số đơn vị KTTN được cấp phép đăng ký hoạt động trên địa bàn. Trong số này có 37 tổ chức cơ sở Đảng (6 Đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở) và 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường với 791 đảng viên.

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận cho rằng, bên cạnh nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị KTTN như: doanh nghiệp nhỏ, biến động do lao động thời vụ... thì cần làm rõ nguyên nhân chủ quan liên quan trực tiếp đến vai trò, chức năng của cấp ủy và chủ doanh nghiệp.

Từ đó mới có giải pháp cụ thể để chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong đơn vị; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Trên cơ sở rà soát, thống kê những đơn vị KTTN có khả năng xây dựng tổ chức Đảng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa đề xuất Ban Chỉ đạo phân công thành viên làm việc với các đơn vị để tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất với chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW. Ban Chỉ đạo cấp huyện cần nghiêm túc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW nhằm đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung-Trưởng ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện, kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy và ban chỉ đạo có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, phát sinh khi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW.

Chủ động phối hợp với cấp ủy, đơn vị, địa phương hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tư nhân có đủ số lượng đảng viên thành lập tổ chức Đảng, đảm bảo chất lượng, phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động trong doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức hội nghị đánh giá về mô hình điểm nhằm rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó nhân rộng mô hình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát các đơn vị KTTN trên địa bàn để có cách tiếp cận, hướng dẫn và xây dựng các giải pháp phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập đoàn công tác của Ban Chỉ đạo khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tại một số cấp ủy, đơn vị, địa phương; chú trọng lựa chọn những địa phương có nhiều đơn vị KTTN, doanh nghiệp lớn để khảo sát vào thời điểm phù hợp.