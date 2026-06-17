(GLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vừa tổ chức họp báo phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vừa tổ chức họp báo phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Họp báo công bố Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026. Ảnh: Lê Thủy/NDO

Năm nay, Vạn Xuân Awards có chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”, mở ra hành trình khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính sáng tạo hiện đại.

Thông qua các tác phẩm dự thi, Vạn Xuân Awards kỳ vọng lan tỏa những câu chuyện đẹp về văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam bằng ngôn ngữ quảng cáo sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu chiều sâu và đầy sức sống.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 52 hạng mục tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, đóng góp xuất sắc cho ngành Quảng cáo Việt Nam.

Thời gian mở cổng tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-9 đến hết 20-10; tuyển chọn, đánh giá các tác phẩm dự thi vào chung khảo từ ngày 30-10 đến 15-11; tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) vào tháng 12-2026.

Được biết, Vạn Xuân Awards là giải thưởng chính quy uy tín do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo sáng tạo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc Việt.

Giải thưởng trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020-2030; qua đó góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua các mùa tổ chức từ năm 2023 đến năm 2025, giải thưởng đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, quy tụ khoảng 400 thương hiệu, hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

Nhiều chiến dịch quảng cáo mang dấu ấn Việt đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng và ghi dấu ấn trên thị trường sáng tạo.