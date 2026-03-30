NHÃ UYÊN (theo Vietnam+, Báo Văn hóa)

(GLO)- Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Theo đó, cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

phat-dong-cuoc-thi-sang-tao-video-to-quoc-binh-yen.jpg
Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Tổ quốc bình yên". Ảnh: baovanhoa.vn

Tác phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút, được thể hiện dưới nhiều hình thức như: phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, đồ họa chuyển động…

Nội dung tập trung vào các chủ đề: định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng - chống tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9-2026. Trong đó, vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi từ ngày 28-3 đến hết tháng 7-2026. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng sơ kết và chung kết. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9-2026 tại TP. Hà Nội.

Thí sinh có thể nộp bài dự thi theo một trong các hình thức gồm: nộp trực tiếp trên ứng dụng “Tổ quốc bình yên” hoặc trên website www.toquocbinhyen.com theo hướng dẫn của Ban Tổ chức; gửi bài qua hòm thư điện tử baiduthi@toquocbinhyen.com.

Hồ sơ dự thi gồm thông tin thí sinh theo mẫu, đường link tác phẩm và bản mô tả ý tưởng, thông điệp của video.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026); đồng thời, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng đến hình thành phong trào sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên số.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

