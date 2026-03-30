(GLO)- Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Theo đó, cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Tổ quốc bình yên". Ảnh: baovanhoa.vn

Tác phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút, được thể hiện dưới nhiều hình thức như: phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, đồ họa chuyển động…

Nội dung tập trung vào các chủ đề: định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng - chống tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9-2026. Trong đó, vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi từ ngày 28-3 đến hết tháng 7-2026. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng sơ kết và chung kết. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9-2026 tại TP. Hà Nội.

Thí sinh có thể nộp bài dự thi theo một trong các hình thức gồm: nộp trực tiếp trên ứng dụng “Tổ quốc bình yên” hoặc trên website www.toquocbinhyen.com theo hướng dẫn của Ban Tổ chức; gửi bài qua hòm thư điện tử baiduthi@toquocbinhyen.com.

Hồ sơ dự thi gồm thông tin thí sinh theo mẫu, đường link tác phẩm và bản mô tả ý tưởng, thông điệp của video.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026); đồng thời, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng đến hình thành phong trào sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên số.