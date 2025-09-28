Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức sẽ diễn ra vào tối 30-9-2025 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, Phòng CSGT phân luồng tạm thời tại một số điểm, tuyến, bắt đầu từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9.

Theo đó, tạm cấm các phương tiện giao thông (trừ xe lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đại biểu, ban tổ chức, xe các lực lượng làm nhiệm vụ) trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cụ thể: tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ nút giao thông Trần Hưng Đạo-Quang Trung đến nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi; tuyến đường Anh Hùng Núp đoạn từ nút giao thông Anh Hùng Núp-Lê Lợi đến nút giao Anh Hùng Núp-Trần Hưng Đạo; hẻm 2B Lý Tự Trọng; ngã ba Hoa Lư-đường Trần Hưng Đạo; tuyến đường D2-đường Lê Lợi; tuyến Lê Lợi (chiều dài từ ngã ba Hoa Lư đến ngã ba Diệp Kính).

Cùng với đó, tạm cấm tất cả phương tiện ô tô dừng, đỗ trên tuyến đường Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo từ 15 giờ đến 23 giờ cùng ngày; tạm cấm tất cả phương tiện trên 45 chỗ chở khách đi vào quốc lộ 14 (đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết) hướng Kon Tum-TP. Hồ Chí Minh.