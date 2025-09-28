Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức sẽ diễn ra vào tối 30-9-2025 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

phan-luong-giao-thong.jpg
Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, Phòng CSGT phân luồng tạm thời tại một số điểm, tuyến, bắt đầu từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9.

Theo đó, tạm cấm các phương tiện giao thông (trừ xe lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đại biểu, ban tổ chức, xe các lực lượng làm nhiệm vụ) trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cụ thể: tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ nút giao thông Trần Hưng Đạo-Quang Trung đến nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi; tuyến đường Anh Hùng Núp đoạn từ nút giao thông Anh Hùng Núp-Lê Lợi đến nút giao Anh Hùng Núp-Trần Hưng Đạo; hẻm 2B Lý Tự Trọng; ngã ba Hoa Lư-đường Trần Hưng Đạo; tuyến đường D2-đường Lê Lợi; tuyến Lê Lợi (chiều dài từ ngã ba Hoa Lư đến ngã ba Diệp Kính).

Cùng với đó, tạm cấm tất cả phương tiện ô tô dừng, đỗ trên tuyến đường Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo từ 15 giờ đến 23 giờ cùng ngày; tạm cấm tất cả phương tiện trên 45 chỗ chở khách đi vào quốc lộ 14 (đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết) hướng Kon Tum-TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động

Thời sự

(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

null