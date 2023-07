Phân luồng phương tiện đi qua TP. Pleiku: Mạnh tay với các trường hợp vi phạm

Đầu năm 2016, Bộ GT-VT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường tuyến tránh Pleiku (là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh) từ nguồn vốn dư trái phiếu Chính phủ sau đầu tư quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Dự án có đường thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp IV với 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ. Tuyến đường đi qua các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và TP. Pleiku.

Mục tiêu xây dựng nhằm giảm bớt số lượng xe tải, xe khách đi qua trung tâm TP. Pleiku, góp phần phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong đô thị, tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Sau khi dự án hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng, tháng 1-2021, Sở GT-VT đã có văn bản đề xuất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam về phương án tạm thời phân luồng xe tải, xe khách đi theo đường tránh Pleiku vào 2 khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Thời gian áp dụng phương án này là 6 tháng, sau đó xem xét đánh giá lại để điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, phương tiện có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe chở khách theo tuyến cố định lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Bắc vào Nam và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà không có điểm đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa tại khu vực nội thành Pleiku và thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) phải đi theo lộ trình di chuyển trên tuyến đường tránh Tây Pleiku. Điểm đầu của tuyến tại Km 0+00 giao cắt với Km 1581+00 theo lý trình đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hòa Phú, huyện Chư Păh; điểm cuối tại Km 30+327, giao cắt với quốc lộ 19 tại Km 186+700, thuộc địa phận huyện Chư Prông, cách ngã ba Hàm Rồng khoảng 7,2 km về phía Tây.

Sau thời gian triển khai thử nghiệm phương án, tháng 7-2021, UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã thống nhất phương án tổ chức phân luồng cho xe tải và xe khách khi đi qua TP. Pleiku. Đồng thời, Cục Quản lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ III) cũng đã lắp đặt biển báo hiệu phân luồng trên đoạn tuyến. Ngày 21-7-2021, Sở GT-VT đã có Công văn số 1586/SGTVT-QLKCHTGT thông báo việc tổ chức phân luồng cho các xe tải, xe khách khi qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, thời gian qua, hầu hết xe tải, xe khách thuộc đối tượng phải lưu thông trên tuyến tránh đã không thực hiện theo quy định phân luồng mà vẫn đi qua trung tâm đô thị Pleiku. Tình trạng này làm gia tăng ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông trong nội thành Pleiku, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 26-5-2023, ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký Công văn số 52/BATGT-VP gửi Sở GT-VT các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện quy định phân luồng giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP. Pleiku. Công văn đề nghị Sở GT-VT các tỉnh, thành phố tiếp tục thông báo, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định phân luồng khi tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đô thị và đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku; hướng dẫn việc phân luồng phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm…

Theo phương án phân luồng, các xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên và xe khách tuyến cố định Bắc-Nam không có điểm giao nhận hàng hóa, đón trả khách tại nội thành Pleiku phải lưu thông theo đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấm các loại xe tải có trọng tải trên 5 tấn lưu thông trong khu vực đô thị, chỉ cho phép lưu thông trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ và các tuyến đường vành đai thành phố gồm: Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Tôn Đức Thắng. Đối với xe khách tuyến cố định có điểm đi và điểm đến tại TP. Pleiku hoặc có hành trình đi qua khu vực đô thị Pleiku chỉ cho phép lưu thông trên các tuyến đường: Lê Duẩn, Lý Nam Đế, Nơ Trang Long, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ và các tuyến đường vành đai thành phố.

Trao đổi với P.V, Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an TP. Pleiku, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền và đã xử lý hơn 50 trường hợp xe tải trọng tải lớn vi phạm quy định phân luồng giao thông khi đi qua nội thành Pleiku. Ngoài ra, đơn vị cũng đang xây dựng phương án phân luồng xe tải, xe khách trong nội thành để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành trong thời gian tới.