Người uy tín tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bằng kiến thức và uy tín của mình, nhiều già làng, trưởng thôn đã tích cực tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về trật tự an toàn giao thông (ATGT), chung tay cùng hệ thống chính trị ở cơ sở kéo giảm tai nạn giao thông.

Buôn Ji (xã Krông Năng, huyện Krông Pa) có 169 hộ với 813 khẩu, 99% dân số là người dân tộc thiểu số. Thời gian gần đây, buôn Ji có 4 thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập, lôi kéo bạn bè chạy xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường Trường Sơn Đông. Hành vi này gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khiến người dân cảm thấy bất an mỗi khi đi ngang đoạn đường này.

Sau khi rà soát, nắm bắt danh sách các thanh-thiếu niên càn quấy, già làng Ksor Djoang cùng các hội, đoàn thể của buôn cùng lực lượng Công an xã đến tận nhà số thanh-thiếu niên này để tuyên truyền, vận động. “Chúng tôi nghiêm túc phê bình các hành vi sai trái, đồng thời nhắc nhở các thanh-thiếu niên khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Mặt khác, yêu cầu gia đình tuyệt đối không giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe”-ông Djoang cho biết.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Chung-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa: Cùng với việc phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín chung tay đảm bảo trật tự ATGT, Công an huyện còn chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với hệ thống chính trị tại cơ sở tổ chức gọi hỏi, răn đe cá biệt 64 đối tượng thường xuyên điều khiển xe mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

“Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã tham gia xử lý nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, giúp chính quyền địa phương, lực lượng Công an nắm bắt, từ đó đề ra các giải pháp xử lý”-Thiếu tá Chung nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tá Chung, đi đôi với tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, Công an huyện huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện gần 1.900 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt hơn 1.500 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có gần 1.000 già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Mỗi già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, đưa các quy định của Luật Giao thông đường bộ nói riêng; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung đến gần hơn với người dân.

Nhiều năm qua, nhờ nắm bắt kịp thời, sâu sát những vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại cơ sở, già làng Rơ Mah Pếp (thôn Voòng Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức đối với các thanh-thiếu niên vi phạm các quy định về ATGT. Ông nghiêm túc phê bình các thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, phối hợp với các đoàn thể của thôn nhắc nhở, uốn nắn, đồng thời đề nghị các gia đình tham gia quản lý, giáo dục con em, không tái diễn hành vi vi phạm.

Còn tại buôn Plei Tel A (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), Bí thư Chi bộ Rmah Phiết cho hay: Buôn nằm dọc theo tuyến quốc lộ 25 nên một số thanh-thiếu niên thường tụ tập chạy xe chở 3, chở 4 với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài việc đến từng gia đình gặp gỡ các thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, thường xuyên gây rối trật tự ATGT để yêu cầu ký cam kết không vi phạm, ông còn phối hợp với lực lượng Công an xã lập danh sách hồ sơ quản lý, gọi hỏi, răn đe những đối tượng có hành vi vi phạm.

Tại các cuộc họp dân, ông kết hợp nhắc nhở các gia đình thường xuyên quan tâm quản lý, giáo dục con em mình không để vi phạm trật tự ATGT. Nhờ đó, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự ATGT của buôn đã giảm rõ rệt so với trước đây.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-khẳng định: Đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, vị trí và uy tín của mình trong việc vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.