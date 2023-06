Những điểm sáng về trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Kông Chro có sự chuyển biến tích cực. Toàn huyện xảy ra 4 vụ TNGT, làm 2 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 4 vụ, giảm 10 người chết và giảm 2 người bị thương.

Ông Phan Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện-cho biết: Ngay từ đầu năm, Thường trực Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với các cơ quan thành viên xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn, phòng ngừa TNGT xảy ra. Đồng thời, huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung tuyên truyền tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều hình thức nên ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân được nâng lên.

Huyện Chư Sê có tuyến quốc lộ 14 và 25 đi qua. Trước đây, Chư Sê vốn được coi là địa bàn phức tạp về TTATGT. Trong 6 tháng đầu năm 2023, TNGT đã được khống chế và kéo giảm. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Sê đã phát hiện gần 1.400 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT, tăng trên 600 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, qua tuần tra, kiểm soát ban đêm trên các tuyến giao thông trọng điểm, Công an huyện đã xử lý 215 trường hợp không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong số này có 107 trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) thông tin: Ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, Công an huyện đã tích cực phối hợp với các lực lượng tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại cơ sở; chủ động phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện chỉ xảy ra 7 vụ TNGT, làm 6 người chết, 5 người bị thương (giảm 6 vụ, giảm 2 người chết và giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

Trong khi nhiều địa phương vẫn loay hoay tìm giải pháp kéo giảm TNGT thì huyện biên giới Đức Cơ trở thành điểm sáng với nhiều cách làm phù hợp, hiệu quả. Theo đó, Công an huyện chủ trì phối hợp với Công an các xã, thị trấn, tổ trật tự đô thị tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đặt biển quảng cáo, pa nô, áp phích không đúng quy định; rà soát lập danh sách để gọi hỏi răn đe và buộc các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT tại 40 thôn, làng trên địa bàn ký cam kết không tái phạm.

Đồng thời, phối hợp với ban giám hiệu các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm; tuyên truyền và ký cam kết với 41 quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke về việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: không giao phương tiện cho nhân viên khi chưa có giấy phép lái xe, tuyên truyền cho nhân viên và khách hàng về tác hại của rượu bia; tổ chức dán băng rôn, khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Bên cạnh đó, Công an huyện tổ chức tuần tra vũ trang vào ban đêm với 3 lực lượng tham gia gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Hình sự để bảo đảm trật tự xã hội, TTATGT tại các địa bàn trọng điểm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện Đức Cơ đã lập biên bản 1.524 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.496 trường hợp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; tạm giữ 333 xe mô tô, 6 xe ô tô và 483 giấy tờ các loại. Nhờ chủ động các biện pháp nghiệp vụ, TNGT trên địa bàn huyện đã được kéo giảm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 5 vụ TNGT, làm 4 người chết và 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 8 người bị thương.

Theo ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện: Để tiếp tục kéo giảm TNGT, Đức Cơ tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản như: huy động cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác đảm bảo TTATGT; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác bảo đảm TTATGT, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đưa vào tiêu chí xét thi đua cuối năm.