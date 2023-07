(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu ngày 17-7 giảm 500.000 đồng/tấn so với tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, dao động từ 67 triệu đồng đến 70 triệu đồng/tấn.

(GLO)- Ngày 17-7, đoàn công tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc do Giáo sư Oh Sang Sik-Chủ tịch Mạng lưới Nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các sở, ngành của tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về môi trường đầu tư trên các lĩnh vực.

(GLO)- Kể từ khi thành lập (năm 2020) đến nay, mỗi năm, Công ty TNHH một thành viên Thái Xuân Biên (thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cung ứng gần 8 triệu cây keo, bạch đàn cấy mô ra thị trường với tổng doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.